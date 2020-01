Taylor Mega chiude il profilo Instagram: «Il dito medio dalla D'Urso? Era contro gli haters»

Taylor Mega chiarisce via Instagram a chi era rivolto il dito medio nella foto incriminata a Live Non è la D'Urso. Sembra finire così il capitolo Mediaset dell'influencer, che aveva annunciato con un brutto tempismo il suo abbandono temporaneo alla televisione e che, all'indomani dello scontro con Barbara D'Urso, ha anche reso privato il suo account Instagram. Solo chi già la segue, circa un milione di followers, ha potuto leggere il chiarimento nelle stories.

L'antefatto è noto. Durante Live Non è la D'Urso, l'avvocato di Antonella Elia, ha sottolineato che la morale contro il sessismo non poteva essere accettata da una persona che aveva pubblicato una foto con un dito medio contro le forze dell'ordine. L'influencer contestava le parole della concorrente del Grande Fratello Vip contro di lei e la sorella. Uno scontro iniziato nella trasmissione di Piero Chiambretti. «Si parla tanto di Salvo Veneziano, ma anche quello che dice la Elia va condannato... Non si criticano gli attacchi delle donne alle donne?», aveva dichiarato durante il suo primo intervento Taylor Mega.

Un discorso subito dimenticato per far spazio a quello sul dito medio davanti alle camionette della polizia. «Se è vero che hai messo questo post non posso più ospitarti nelle mie trasmissioni». Parole che sono rimbalzate su tutti i social e che hanno spinto Taylor a uno sfoto contro gli autori. «Preciso quanto segue. In settimana ho avuto i consueti contatti con la redazione in vista del programma nel corso dei quali ho precisato chiaramente che sarebbe stata la mia ultima apparizione televisiva per un periodo essendo impegnata in altri progetti. Esiste documentazione di questi colloqui che laddove smentiti potranno essere divulgati. È quindi evidente che la mia temporanea assenza dalla trasmissione sarà dettata da miei impegni professionali e non da decisioni altrui».

E poi che nelle stories spiega il senso della foto nel mirino: «Il gesto è rivolto a chi mi sta di fronte ovvero ai miei numerosi haters e non certo alle forze dell’ordine che raffigurate alle mie spalle sono simbolo di protezione nei miei confronti». La foto di Taylor di fronte alla camionetta della polizia è sparita dal suo profilo pochi minuti dopo la chiusura del collegamento. E il profilo non è più pubblico.



