Taylor Mega, malore durante una serata in discoteca per l'ex influencer dell'Isola

Taylor Mega

L'ex influencer dell'Isola dei famosi ha avuto un piccolo malore mentre si trovava in un locale di Como mentre scattava delle foto con un gruppo di fan. La notizia la riferisce TgCom. «Serata pazzesca, eravate tantissimi - dice lei - ma purtroppo non è andata benissimo perché mi sono sentita male, avevo un dolore pazzesco. Anche quelli con cui stavo facendo le foto mi hanno vista un po' rinc...ta ma stavo male Mi spiace per quelli con cui non sono riuscita a fare le foto. Sarà per un'altra occasione». Così Taylor Mega sui social ha raccontato l'episodio volendo anche tranquillizzare tutti sulla sua salute.Erica Piamonte svela pubblicamente cosa c'è stato tra lei e Taylor Mega nel momento in cui sbotta per quel bacio pubblicato sulla rivista Nuovo nel quale si vede la modella insieme all’ex corteggiatrice di Uomini e Donne Giorgia Caldarulo. Dopo aver visto la fotografia, l’ex gieffina è subito sbottata su Instagram.