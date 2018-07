Tanti auguri Gina Lollobrigida: festa in Campidoglio tra amici e torte giganti

di Federica Rinaudo

Nella splendida cornice del giardino del Campidoglio, in piazza Caffarelli, con vista mozzafiato nel cuore della storia, è stato festeggiato un doppio compleanno: “La vita comincia a…anta anni”. Il padrone di casa per una sera è stato Adriano Aragozzini, sceso dal cielo a bordo di un braccio meccanico, che, tra lo stupore dei numerosi invitati, ha celebrato l’ingresso dell’amica di sempre Gina Lollobrigida accolta da un trionfo di applausi.

Ad accogliere il via vai di celebrity, dress code oro o argento per le dame e smoking per i cavalieri, il pronipote dell’eroe dei due mondi, Walter Garibaldi, che ha dato il benvenuto, tra gli altri, alla spumeggiante Barbara D’Urso, Raf e Gabriella Labate, in abito bianco tempestato di fiori, Mara Venier e Maria Giovanna Elmi, scatenate a suon di foto ricordo, Renzo Arbore, Marisa Laurito, Renato Balestra, Vittorio Sgarbi, Marisela Federici, Roberto D’Agostino, Rossella Sensi, Edoardo Vianello

© RIPRODUZIONE RISERVATA