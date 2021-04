Tamara Ecclestone e il furto da 60 milioni, il Lupin (italiano) confessa e diventa una star: la BBC ci farà un documentario

«Ha ammesso le sue responsabilità per due furti, ma lo ha fatto quando l'accusa ha derubricato il capo di imputazione riconoscendolo come semplice partecipe invece che di promotore». A parlare all'Adnkronos è Angelo Pariani, il difensore di Alessandro Donati, 43 anni, milanese di nascita, famoso a Londra per essere l'autore di alcuni dei furti nelle case più ricche della capitale. Davanti all'Isleworth Crown Court ha ammesso di avere derubato valori, gioielli e denaro per un totale di «circa 25 milioni di euro», dalle abitazioni di Tamara Ecclestone, figlia dell'ex-patron miliardario della Formula uno, e Vichai Srivaddhanaprabha, il proprietario del Leicester football club, successivamente scomparso in un incidente in elicottero.

Il colpo

Arrestato in Italia su un mandato di cattura europeo nell'ottobre scorso ed estradato un mese dopo, davanti alla corte - con l'aiuto di un interprete «perché non parla inglese» - , ha ammesso di essere lui il colpevole del furti del 10 e del 13 dicembre 2019. Forzando una finestra era riuscito - insieme a dei complici - a entrare nella residenza del proprietario del Leicester e ad aprire più cassaforti contenenti denaro (45mila sterline) e sette preziosi orologi Patek-Philippe. Tre giorni dopo il colpo nella villa di Tamara Ecclestone e del marito Jay Rutland. Qui la banda è riuscita ad aprire una sola cassaforte delle quattro presenti e a portar via gioielli, orologi e denaro contante per diversi milioni di sterline. «Il mio assistito ha ammesso le sue responsabilità, ma non di essere il capo della banda. La pena massima prevista è di otto anni che sconterà, in caso di eventuale condanna, in Italia: la corte d'appello di Milano nel concedere l'estradizione ha deciso che la condanna va scontata qui».

Il documentario

La sentenza «è prevista a inizio giugno - spiega l'avvocato Pariani -, lui non vede l'ora di rientrare: dietro le sbarre gli sono concessi solo venti minuti d'aria e ha perso dieci chili». Sul furto in casa Ecclestone «la Bbc ci farà un documentario. Sono stato contattato da un giornalista pronto a venire a Milano» per scoprire i segreti di un moderno Lupin.