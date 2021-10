Sveva Casati Modignani a “Oggi è un altro giorno”: «Tradimento parte dell’amore, in 33 anni di matrimonio mi pento di...»

Sveva Casati Modignani ospite di “Oggi è un altro giorno” di Serena Bortone su RaiUno. Sveva Casati Modignani ha parlato del suo ultimo libro, “L’amore fa miracoli”.

Sveva Casati Modignani a “Oggi è un altro giorno”:

L’amore è un parte fondamentale dell’ultimo libro di Sveva Casati Modignani: «Se noi smettessimo di odiare – ha raccontato la scrittrice ospite di "Oggi è un altro giorno"- che è una fatica terribile, e facessimo un piccolo sforzo per iniziare ad amare staremmo molto meglio e la vita di tuti sarebbe migliore. Parlo di amore di coppia e verso l’altro, l’ascolto, l’andare incontro...»

Anche il tradimento è parte dell’amore: «Il tradimento è parte dell’amore. E’ un problema di chi lo scopre, l’uomo per natura non è monogamo. Una donna potrebbe dare un amore diverso a due uomini simultaneamente E’ stata impostata una forma di vita a due per garantire società, cultura, economia e altro, la gelosia non è naturale, è stata creata da questo sistema e non ha senso”.

In 33 anni di matrimonio Sveva Casati Modignani è stata fedele e si pente: «Sono stata sposata per 33 anni, ho avuto tentazioni ma ho resistito sempre. Mi pento, sono stata scema ma è una cosa della mia generazione. La donna doveva arrivare letto vergine perché l’amore di una donna non arrivava dal cuore, dal cervello, ma dalle parti basse. Ti rendi conto? Per cambiare ho dovuto fare un grande lavoro su di me. Mi pento di essere stata una donna fedele, la tentazione è connaturata all’uomo».

La vita di coppia è difficile, ma c’è un modo per capire se l’amore è finito: «Mantenere l’unione è un lavoro a tempo pieno. Non si può cedere all’impulso immediato di un momento, facendoti dire cose che magari non pensi. Quando ci si guarda e non si ha più niente da dire allora l’amore è finito, si può restare amici anche senza stare insieme».