Superman diventa bisex e si innamora di un giornalista

Oggi è il Coming out day anche per Superman che il 9 novembre rivelerà un amore gay. Quel giorno infatti i lettori apprenderanno che il supereroe è bisessuale. Dove? Quando? Nel prossimo numero della DC Comics Superman: Son of Kal-El. L'attuale Superman è Jon Kent, figlio di Clark Kent e Lois Lane. Nei pannelli pubblicati dal fumetto, i lettori possono conoscere il nuovo interesse amoroso del giovane Kent: Jay Nakamura, un giornalista, naturalmente.

Il fumetto mostrerà la fiorente amicizia di Jon e Jay che diventa romantica dopo che il giornalista si prende cura dell'Uomo d'Acciaio che si sente mentalmente e fisicamente esaurito dal tentativo di tenere tutti al sicuro. «Ho sempre detto che tutti hanno bisogno di eroi e tutti meritano di vedere se stessi nei loro eroi e sono molto grato che DC e Warner Bros condividano questa idea», ha detto lo scrittore Tom Taylor in una nota. «Il simbolo di Superman è sempre stato sinonimo di speranza, verità e giustizia. Oggi quel simbolo rappresenta qualcosa di più. Oggi, più persone possono vedersi nel supereroe più potente dei fumetti». L'artista John Timms ha aggiunto: «Sono incredibilmente onorato di lavorare al fianco di Tom nella serie Superman: Son of Kal-El, che mostra Jon Kent affrontare la sua complessa vita moderna, salvando anche il mondo dalle sue più grandi minacce, cattivi e minacce».

«Non potremmo essere più orgogliosi di raccontare questa importante storia di Tom Taylor e John Timms», ha affermato Jim Lee, Chief Creative Officer ed Editore DC. «Parliamo molto del potere del DC Multiverse nella nostra narrazione e questo è un altro incredibile esempio. Possiamo avere Jon Kent che esplora la sua identità nei fumetti così come Jon Kent che impara i segreti della sua famiglia in tv su Superman & Lois. Convivono nei loro mondi e tempi, e i nostri fan possono godersi entrambi contemporaneamente». Anche Robin sta mettendo in discussione la propria sessualità, un argomento che sarà ulteriormente esplorato nel numero di dicembre di Urban Legends.