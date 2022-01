La figlia del Sultano del Brunei sposa l'impiegato: nozze da favola con 3mila invitati e un abito di diamanti

Una settimana di festeggiamenti, tremila invitati e un abito tempestato di cristalli. Nozze da favola per la figlia del sultano del Brunei che si è sposata in un sontuoso evento di sette giorni culminato ieri con una cerimonia al palazzo reale. La principessa Fadzillah Lubabul, 36 anni, figlia del miliardario Sultan Hassanal Bolkiah, 75 anni, uno degli uomini più ricchi del mondo, e della sua seconda moglie Mariam Abdul Aziz, un'ex assistente di volo, ha sposato Awang Abdullah Nabil Mahmoud Al-Hashimi, borghese, funzionario nell'ufficio del padre di lei e figlio di un uomo d'affari. La principessa Fadzillah, nona dei 12 figli del sultano, laureata alla Kingston University, è capitano della squadra nazionale di netball del Brunei e attivista sanitario ed è sempre rimasta fuori dai riflettori. Lo stesso vale per suo marito, descritto da un tabloid locale come un "bello straniero", ma per il resto è rimasto una figura riservata.

APPROFONDIMENTI IL CORTEO Brunei, il giubileo del Sultano: sfila su un carro d'oro trainato... MILLE E UNA NOTTE Brunei, il giubileo del Sultano: sfila con la moglie su un carro...

Brunei, il giubileo del Sultano: sfila con la moglie su un carro d'oro trainato da 50 uomini

La cerimonia

Il fidanzamento dell'erede è stato annunciato in una dichiarazione dal palazzo il 31 dicembre. I festeggiamenti del matrimonio sono iniziati il ​​16 gennaio con una cerimonia in cui il sultano ha dato formalmente la sua benedizione agli sposi. La parte religiosa del matrimonio è avvenuta giovedì scorso. La cerimonia, tenutasi presso la Moschea Omar Ali Saifuddien, ha visto lo sposo pronunciare i suoi voti davanti a un gruppo di partecipanti tutto al maschile, tra cui il Sultano, che ha agito come rappresentante di sua figlia al matrimonio. La cerimonia è stata contrassegnata da un saluto di 17 cannoni. Ieri i festeggiamenti sono proseguiti con la cerimonia dell'Istiadat Bersanding Pengantin Diraja in una grande sala placcata d'oro del palazzo reale.

La sposa

La sposa era accompagnata dai suoi genitori e da suo fratello Prince Mateen, 30 anni, soldato e star dei social media con oltre 2 milioni di follower su Instagram. Hanno anche una sorella, Azemah Ni'matul Bolkiah, 37 anni, e il fratello, il principe Azim, morto nel 2020 all'età di 38 anni. La principessa Fadzillah ha studiato alla Kingston University, laureandosi nel 2008 in studi internazionali. Nel 2015, la principessa ha conseguito il master in economia aziendale presso la Hult International Business School. Si è fatta un nome come capitano della squadra nazionale di Netball, guidando il Brunei nelle competizioni internazionali. Ha anche fatto una campagna per una maggiore assistenza sanitaria e partecipa a partite di polo di beneficenza. La sposa e lo sposo scintillavano in coordinati di broccato bianco e argento, impreziositi da diamanti. La sposa aveva i capelli coperti con un velo di delicato pizzo bianco, sormontato da un diadema scintillante. Il principe Mateen ha celebrato il matrimonio di sua sorella su Instagram, scrivendo: "Congratulazioni agli sposi novelli. Sono così felice per entrambi. Un grande amore per la mia bellissima sorella.'

Il sultano del Brunei

Il sultano del Brunei, che ha un patrimonio netto stimato di 20 miliardi di dollari, è anche il primo ministro del paese. Salì al trono nel 1967 dopo l'abdicazione di suo padre, il sultano Sir Haji Omar Ali Saifuddin, e sposò la sua prima moglie, la regina Saleha, quello stesso anno. La coppia, condivide sei figli, tra cui Al-Muhtadee Billah, anche se il sultano si è sposato e ha divorziato da altre due donne negli anni successivi. La novella sposina Fadzillah è il prodotto del suo matrimonio con la sua seconda moglie, Mariam Abdul Aziz, un'ex assistente di volo di origini bruneane, giapponesi e scozzesi.

La coppia si è sposata nel 1982 e ha divorziato nel 2003. Nel 2020 si sono riuniti per piangere la perdita del figlio, il principe Azim, morto nella capitale Bandar Seri Begawan dopo essere stato ricoverato in ospedale per una malattia sconosciuta. Conosciuto come un membro del jet-set internazionale, Azim è stato spesso raffigurato a contatto con celebrità a feste sontuose in Europa e negli Stati Uniti. Incredibilmente ricco, il patrimonio netto di Azim è stato stimato in $ 5 miliardi al momento della sua morte, secondo Media, Entertainment and Arts Worldwide. Michael Jackson, Pamela Anderson e Joan Collins sono stati tutti fotografati insieme al principe nel corso degli anni, inclusa la festa del suo trentesimo compleanno. Altri amici famosi includevano Mischa Barton e Scarlett Johansson.