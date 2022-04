Striscia, Tapiro d'oro a Massimiliano Allegri: «Dobbiamo stare attenti alla Roma di Mourinho». Questa sera l’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri riceve da Valerio Staffelli il Tapiro d’oro, il quarto della sua carriera, dopo l’amara sconfitta nel derby d’Italia contro l’Inter, che rischia di tagliare definitivamente fuori dalla lotta scudetto i bianconeri.

«Le sconfitte fanno parte del calcio, bisogna andare avanti perché la stagione non è finita: la vetta è ormai quasi irraggiungibile, dobbiamo stare attenti alla Roma di Mourinho che è lì dietro e anche alla Fiorentina in Coppa Italia», ammette Allegri, che in chiusura dribbla le domande di Staffelli sugli eventuali errori arbitrali nel match contro l’Inter: «Irrati è stato molto bravo, ha arbitrato bene. Poi le decisioni ogni tanto vanno da una parte e ogni tanto dall’altra»