Stormy Daniels, nuda su Penthouse racconta la sua storia con Trump

Stormy Daniels, l'attrice porno che avrebbe avuto una relazione con il presidente Donald Trump nel 2006, ha rilasciato un'intervista al magazine Penthouse, per il quale ha posato anche nuda. Lo riporta il New York Post citando alcune fonti, secondo le quali Stormy Daniels avrebbe risposto nel corso dell'intervista al magazine per soli uomini a molte delle domande che ha evitato nelle precedenti interviste rilasciate. Non è chiaro quanto Stephanie Clifford, il vero nome di Stormy Daniels, sia stata pagata per l'intervista e la foto, che saranno sul numero in edicola alla fine del mese.

Intanto Trump si è sfogato contro l'Fbi, che ieri ha perquisito l'ufficio del suo avvocato sequestrando alcuni documenti relativi - a quanto si è saputo - alla transazione finanziaria con cui il legale avrebbe comprato (per la cifra di 130 mila dollari) il silenzio dell'attrice sulla relazione.(Nella foto, uno scatto postato da Stormy Daniels nella sua pagina Instagram)