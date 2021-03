Storie Italiane, dopo Amadeus "Patato" ecco come Simona Ventura chiama il suo compagno Giovanni Terzi

Se Amadeus nel privato dalla moglie Giovanna Civitillo viene chiamato “Patato”, per Giovanni Terzi, futuro marito di Simona Ventura, il vezzeggiativo non è tanto differente. Un particolare intimo per Amadeus e Giovanni Terzi svelato a “Storie Italiane”.

AMADEUS E GIOVANNI TERZI: ECCO PATATO E PATATINO

Se infatti “Patato”, nomignolo con cui Giovanna Civitello chiama nella vita privata il marito Amadeus, è diventato ormai virale proprio grazie alle gag fatte sul palco di Sanremo 2021, Giovanni Terzi, ospite di “Storie Italiane” di Elenora Daniele su RaiUno, ha svelato che la futura moglie Simona Ventura (assente alla kermesse canora a causa del Covid) lo chiama con un vezzeggiativo molto simile, cioè “Patatino”..

Giovanna Civitillo durante la tramessione ha poi dato un voto al marito Amadeus per la conduzione di Sanremo 2021: “Sembro di parte ovviamente ma per me 10 e lode a lui e Fiorello. Sono dei giganti, ho vissuto tutta la costruzione di questo Festival e ancora di più mi sento di dire che sono stati straordinari”.

Ultimo aggiornamento: 16:20

