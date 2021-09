Antonio Banderas, la figlia Stella chiede al giudice di togliere il cognome della madre Melanie Griffith dal suo

Stella del Carmen Banderas Griffith, figlia di Antonio Banderas e Melanie Griffith vuole "eliminare" il cognome della madre dal suo. La modella 25enne ne ha già fatto richiesta ad un giudice di Los Angeles ma le ragioni dello strappo sono ancora avvolte nel mistero.

Stella Banderas

Stella Banderas vuole eliminare "Griffith" dal suo cognome e chiede ora a un tribunale di rendere legalmente permanente la sua decisione. Nata da due star e cresciuta fuori dall'ambiente dei famosi genitori, la giovane condivide mamma Melanie Griffith con la sorellastra attrice Dakota Johnson e con Alexander Bauer.

Non è chiaro in realtà quale sia la ragione della scelta di rinunciare al cognome materno. Dai post social infatti il legame madre-figlia sembrerebbe ancora saldo come sempre. Quel che è certo è che il rapporto di Stella con papà Banderas è sempre stato più stretto ed intimo.

«Di solito non uso "Griffith" quando mi riferisco a me stessa o sui documenti e vorrei chiamarmi solo Stella del Carmen Banderas», ha detto la modella al The Blast. «Quindi, eliminare il nome corrisponderebbe al mio uso normale».

Stella Banderas, chi è

Stella è un'attrice e una modella di successo di doppia cittadina di Spagna e Stati Uniti, bilingue grazie ai suoi genitori, nonchè molto popolare sui social media. La giovane ha posato per la copertina di Glamour Spain per l'edizione di settembre 2020 e alla cerimonia di apertura del 69° Festival Internazionale del Cinema di San Sebastian al Kursaal Palace, in Spagna, ha accompagnato suo padre sul red carpet.