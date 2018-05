Stefano De Martino rinuncia all'Isola dei Famosi: «Le privazioni, Santiago e il ritorno della fashion blogger»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MILANO – L’esperienza all’perè stata positiva. L’ex coach di “Amici” infatti è partito alla volta dell’Honduras nel ruolo di inviato nella trasmissione di Alessia Marcuzzi e il suo, visto le numerose polemiche che hanno caratterizzato quest’edizione, è stato un compito non facile.Il prossimo anno però sembra proprio che Stefano rimarrà a casa, senza stenti e soprattutto al fianco del figlio e della fidanzata: “Nonostante la promozione sul campo, Stefano De Martino ha scelto di non rifare l'esperienza come inviato nella prossima Isola dei famosi.Il periodo trascorso lontano dal figlio Santiago e le privazioni in Honduras – fa saper “Chi” – nelle “Chicche di gossip” - lo hanno molto provato. Intanto in queste settimane si è riavvicinato a Gilda Ambrosio, fashion blogger e stilista”.