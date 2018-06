Stefano De Martino, incidente in autostrada con l'Audi dell'amico: il ballerino miracolato

di Alessia Strinati

Paura pervittima di unsulla A1. Il ballerino di Amici è rimasto coinvolto in uno schianto tra Anagni e Ferentino mentre viaggiava in auto con un suo amico verso Napoli dove era atteso per impegni di lavoro.L'incidente è avvenuto intorno alle 2 di notte, quando l'Audi TT su cui viaggiava si è schiantata contro una Punto. Alla guida ci sarebbe stato l'amico die le cause dell'incidente sono ancora da chiarire. Dalle prime ricostruzioni sembra che il conducente della Punto abbia perso il controllo della vettura spostandosi al centro della carreggiata. Proprio in quel momento è arrivata l'auto su cui viaggiava l'ex marito di Belen Rodriguez che ha provato a frenare ma non è riuscita ad arrestarsi in tempo. Fortunatamente non sono state gravi le conseguenze:e il suo amico sono usciti completamente illesi, mentre il guidatore della Punto se l'è cavata con qualche lieve ferita.Stefano stava andando a Napoli per un evento, l'apertura di un negozio di abbigliamento. Nonostante l'incidente e i rallentamenti è comunque riuscito ad essere presente e a salutare i suoi fan. Sono stati proprio i ragazzi che lo seguono s preoccuparsi subito del suo stato di salute, in molti sui social gli hanno chiesto come stesse, molti sono sembrati essere preoccupati per il suo stato di salute, ma il ballerino all'evento si è mostrato in perfetta forma.