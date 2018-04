Stefano De Martino: di giorno papà con Santiago, di sera l'incontro con Giorgia Gabiele, ex di Gianluca Vacchi

Interstellar 🛰 Un post condiviso da Stefano De Martino (@stefanodemartino) in data: Apr 17, 2018 at 8:08 PDT

MILANO – E’ appena tornato dall’Isola dei Famosi, programma che Leggo.it ha seguito con attenzione, e perriprende la vita di tutti i giorni.L’ex inviato del reality è stato sorpreso di giorno a Milano in compagnia del figlio Santiago. Di sera invece Stefano si dà alla pazza gioia ed è stato sorpreso assieme a, ex di Gianluca Vacchi, ora legata sentimentalmente ad Andrea Grilli, direttore commerciale di New Guard Group.E pensare che quest’estate si era parlando di un flirt fra i due…