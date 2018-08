📸 @raffomarone Un post condiviso da Gilda Ambrosio (@gildaambrosio) in data: Ago 8, 2018 at 9:32 PDT

Se l’ex moglie Belen Rodriguez è tornata a fianco del suo Andrea Iannone, anchesembra stia trascorrendo delle vacanze alquanto movimentate. Stefano, messa da parte la scuola di “Amici” e il ruolo di inviato all’Isola dei Famosi", è partito alla volta di Ibiza per stare vicino al figlio Santiago (anche Belen è sull’isola) e per rilassarsi assieme agli amici.Non manca per lui però l’amore e con l’arrivo dell’estate ha deciso di “ufficializzare” la sua relazione con la fashion blogger Gilda Ambrosio, da tempo presente nella sua vita.Il mezzo naturalmente è Instagram dove sono già state postate, attraverso le Stories, diverse foto di coppia. Stavolta è stata Gilda a mostrare ai suoi follower uno scatto che la vede sdraiata in topless a bordo piscina mentre a Stefano calano i boxer…