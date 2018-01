Stefano De Martino avvinghiato alla ballerina, la foto fa impazzire i fan

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ha passato le vacanze di Natale in montagna con il figlio Santiago, e non ha dimenticato di condividere i momenti più teneri e divertenti con i suoi follower su Instagram. Ma nelle ultime ore è un'altra la foto che sta facendo impazzire i fan del ballerino pronto a sbarcare all'Isola dei Famosi. Si tratta di un passo di danza molto "intimo" con la collega. La foto è comparsa sul profilo Instagram dell'ex ballerina di Amici, che con De Martino ha sempre avuto un feeling particolare.Il gossip attribuisce a Stefano De Martino una relazione con Gilda Ambrosio, ma a giudicare dal numero di like ricevuti, sembrerebbe che i fan facciano il tifo per la D'Amario.