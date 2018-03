Stefano De Martino presenta Belen a Verissimo: imbarazzo e frecciatina dell'ex moglie

© RIPRODUZIONE RISERVATA

viene presentata dall'ex marito. Il faccia a faccia è sembrato piuttosto imbarazzante, soprattutto per la showgirl argentina che ha lanciato una frecciatina all'inviato dell'Stefano, sotto invito di Silvia Toffanin, ha presentato Belen: «Vi presento un'argentina doc, ormai italiana di adozione: Maria Belen Rodriguez», la Rodriguez, accolta da un caloroso abbraccio, ringrazia e replica: «Bella presentazione, ha anche ricordato il mio primo nome», e De Martino replica ironico: «Me l'hanno suggerito». I due si salutano e Stefano si complimenta con la bellezza di entrambe le donne.Durante l'intervista c'è una seconda battuta di Belen e riguarda il compleanno di Santiago. Tra poco il loro bambino compirà 5 anni e Stefano non potrà essere presente perché in Honduras per lavoro. Silvia ha chiesto se sono pronti i festeggiamenti e se al rientro di Stefano ci sarà una seconda festa e Belen dice riferendosi solo all'ex: «Quando rientrerà festeggerà con Santiago», lasciando intendere che le due parti della famiglia festeggeranno separatamente.