Una dedica d’amore dial marito. La famiglia, ricomposta da poco, è in vacanza a Ibiza e la showgirl argentina ha condiviso un pensiero per l’ex ballerino di “Amici”, che è dovuto momentaneamente partire lasciandola al mare con Santiago.Già la sera prima Belen dalle stories aveva postato la sorpresa che le aveva fatto Stefano, che le aveva lasciato una frase d’amore sullo specchio prima di partire. Ora ha condiviso uno scatto che la vede teneramente abbracciata al marito seguito da un cuore, con De Martino che ha prontamente risposto con un romantico “Mi manchi”.Intanto continuano a impazzare le voci che vorrebbero Belen di nuovo incinta. Secondo le indiscrezioni infatti sarebbe state la nausee il motivo per cui la Rodriguez ha saltato la registrazione di “Tu si que vales”...