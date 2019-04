Stefano De Martino parla del ritorno con Belen: «Ogni cosa è al suo posto»

di Emiliana Costa

Stefano De Martino

Belen

parla per la prima volta del ritorno di fiamma con. L'amore è tornato a trionfare tra i genitori del piccolo Santiago e in un'intervista su Oggi, il ballerino ha riservato tenere parole per la showgirl argentina.Come anticipa Alberto Dandolo su Instagram, ecco le parole di Stefano: «Che dirle sono sereno il lavoro va molto bene e sto ricostruendo la mia vita. Diciamo che negli anni ho imparato che se scegli di fare questo mestiere, mantenere privata la tua vita non è semplice, ma ci si deve provare. Per questo rispetto a prima preferisco parlarne il meno possibile, è l’unico modo per difenderla. Sono felice e credo che ogni cosa sia al suo posto, finalmente».Le dolci parole di Stefano De Martino per la sua Belen fanno impazzire i fan. Che da giorni sono in delirio per le prime immagini della coppia ritrovata. Solo ieri Stefano aveva scritto su Instagram: «Quando dico Lei, tutti sanno che parlo di te». Viva l'amore.