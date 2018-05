Stefano Bettarini e la fidanzata Nicoletta Larini: «La amo ma non la sposo. Pronto a perderla quando l'età peserà troppo»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MILANO – “Nicoletta e io siamo andati a convivere a casa mia, a Viareggio. Lei ha conosciuto i miei figli Niccolò e Giacomo, ma soprattutto ha superato l’esame più importante, mia madre Nice, alla quale avevo presentato solo Simona Ventura. Mia mamma, l’unica donna della mia vita”., 46 anni, festeggia l’anniversario di fidanzamento con la giovane, 24 anni che dice di amare, ma con cui ha deciso di non sposarsi e non avere figli."Quando ami una persona e sei un personaggio pubblico devi per forza di cose sposarti o fare un figlio. C’è chi lo ha fatto anche solo per finire in copertina o in tv. Ma non è un gioco e io oggi non gioco con chi amo. Ho riflettuto a lungo su questa possibilità, che è una scelta di vita! In un primo momento avevo pensato alle nozze, ma no, alla fine non ci sposeremo e non faremo figli. Sarei disonesto a raccontare il contrario. Ci ho pensato davvero a lungo, ma questa è la mia decisione”.Stefano tiene in considerazione al differenza d’età: “Lei è più grande della sua età. Io sarei incosciente se non pensassi che un giorno lei possa desiderare una famiglia o abbia voglia di sentirsi chiamare mamma. Ci siamo guardati negli occhi e insieme abbiamo detto che oggi va bene così. Se dovesse andare via, se un giorno dovesse lasciarmi perché la differenza di età peserà troppo, io pagherei pegno d’amore, ma senza rancore. Amo Nicoletta e al momento lei ama me. Ma sono pronto anche a perderla in nome dell’amore”.