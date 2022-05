Stefania Sandrelli: «Con Gino Paoli abbiamo ricordato le risate a letto. Depardieu? Dozzinale»

Per Stefania Sandrelli un pomeriggio amarcord. L'attrice italiana, che ha partecipato a oltre 100 film, molti dei quali hanno fatto la storia del cinema italiano, è stata ospite di Oggi è un altro giorno, la trasmissione televisiva condotta da Serena Bortone. La Sandrelli ha rievocato alcuni momenti salienti della propria vita privata e della propria carriera. A partire da Gerard Depardieu e Robert De Niro con cui ha condiviso il set di “Novecento”. Ma non solo. L'attrice ha anche parlato della relazione che a 16 anni ha iniziato con Gino Paoli, già sposato, dal quale ha una figlia nata nel 1964, Amanda, che prenderà il cognome della madre

L'INTERVISTA

«Era una bella sfida tra i due, ma Robert… lui era raro raro. Gerard invece un po’ più dozzinale» racconta la Sandrelli a Oggi è un altro giorno. «Depardieu trincava dalla mattina alla sera, si mangiava dei roast-beeffoni alla mattina… Sobrio non era». Mentre di sé dichiara: «Io più che patetica sono goffa. Non sono io che faccio gaffe, ma sono le gaffe che mi vengono addosso». L'attrice ricorda anche l'insuperabile talento comico di Gigi Proietti, con il quale ha spesso diviso il palco: «In un film di Monicelli faceva tre ruoli. Lo spiai e rimarsi a guardarlo ridendo come una pazza. Un attore enorme, davvero».

Accanto alla carriera, c'è spazio anche per la vita privata e la protagonista di "Sedotta e abbandonata" ammette di avere incontrato di recente Gino Paoli. «Ci siamo incontrati l’altro giorno e abbiamo rimembrato le risate che ci facevamo a letto. Leggevamo Linus e ricordavamo tutte le vignette che ci facevano divertire. Lui è molto buffo e molto simpatico». Il cantante è stato il primo amore di Stefania Sandrelli e a parlarne la commozione è ancora palpabile: «Mi sono emozionata ricordando i momenti con Gino, anche perchè l’ho trovato meglio di come pensavo che stesse» conclude l'attrice, che con l'artista ha mantenuto un legame speciale.