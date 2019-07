Stefania Orlando, topless (involontario?) in spiaggia poco prima del matrimonio

Stefania Orlando

e l'incidente sexy che non ti aspetti proprio quando le nozze sono lì dietro l'angolo. A poche ore dalsulla spiaggia di Maccarese è stata immortalata in topless. Si stava godendo il mare e il sole in compagnia di Simone Gianlorenzi, l'uomo a cui è legata da 11 anni e che ha sposato il primo luglio. Le foto sono state scattate nella location scelta per il matrimonio e sono state pubblicate dal settimanale "Vero". Laha prima sfoggiato le sue curve in costume, ma a causa di un gesto improvviso e azzardato è rimasta senza l'asciugamano che le copriva il seno. La coppia è stata 'paparazzata' mentre si scambiava coccole e baci prima delle nozze.Ex moglie diStefania ha scelto il rito civile in una location da favola: una spiaggia di Maccarese, in provincia di Roma. In riva al mare si è mostrata con un sexy abito bianco che lasciava le spalle scoperte. L'abito è stato disegnato e realizzato dalla stilista Sabrina Maietta dell'atelier Dream Sposa di Roma, che ha pensato anche al look dello sposo.