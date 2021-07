Stefania Orlando, il tenero annuncio: «La famiglia si allarga. Io e mio marito stiamo per diventare genitori...»

Stefania Orlando , il tenero annuncio: «La famiglia si allarga. Io e mio marito siamo pronti ad accoglierlo...». L'ex gieffina (54 anni), terza classificata all'ultima edizione del Grande Fratello Vip, si è raccontata in un'intervista al settimanale Oggi e ha parlato di una dolce novità.

A tredici anni dall'inizio della sua storia d'amore con il musicista Simone Gianlorenzi e a due anni dal sì, la coppia è pronta ad allargare la famiglia. «Confesso - spiega Stefania Orlando - che con mio marito Simone abbiamo intenzione di avviare le pratiche di affido per accudire un adolescente senza famiglia. Entrambi sentiamo il bisogno di prenderci cura e donare il nostro amore a qualcuno che ne ha davvero bisogno. Ecco, questo è stato per me il vero miracolo del Grande Fratello e spero che presto la nostra famiglia possa allargarsi».

La showgirl ha poi commentato la sua prossima partecipazione a Tale e Quale Show in veste di concorrente. «È una trasmissione che mi è sempre piaciuta tantissimo. Chi vi partecipa non solo può esprimere il proprio talento canoro, deve anche entrare nel corpo e nella psicologia del personaggio che interpreta».