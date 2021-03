Arriva in studio a Live, non è la D'Urso Stefania Orlando "The Queen", come è stata ribattezzata dai suoi fan, del Grande Fratello Vip, accompagnata dal marito Simone Gianlorenzi e dalla cagnolina Margot, a cui la coppia è molto legata e che considera una di famiglia. Come ha accennato infatti la D'Urso, prima del loro ingresso trionfante, la coppia ha da anni deciso di non avere figli: «Tutti hanno compreso la nostra scelta, anche i miei suoceri si sono "accontentati" di Margot».

«Stare senza i propri affetti è difficile, sei psicologicamente più fragile. In altri momenti avrei reagito in un altro modo, ma sono frasi che si commentano da sole, l'Andrea che conoscevo non è così. Continuo a avere rispetto per lui e la famiglia e non entrerò nel merito della questione. Avevo solo nostalgia del fatto che, quando ci eravamo lasciati, eravamo in ottimi rapporti. Ma non mi aspettavo certe dichiarazioni di astio e livore. Ora è giusto dare un taglio al passato. Non nominerò più il suo nome, e non ho mai conosciuto sua moglie, io non ho mai detto niente su di lei e non mi sarei mai permessa. Lui disse a me che la sua attuale moglie è gelosa. Lo incontrari un giorno nei camerini della Rai, chiesi spiegazione, perché non c'erano più rapporti fra noi, e lui mi disse proprio che sua moglie era un po' gelosa. Sono problemi loro, ho appena letto queste dichiarazioni e mi hanno lasciato basita. Pensa che volevo fargli gli auguri, che oggi è il suo compleanno. Magari è stato lo sgofo di un momento, ma è talmente triste quello che ho letto. Mi spiace sia stato attaccato sui social, non è stato giusto» è il commento ai messaggi rilasciati sui social di Andrea Roncato, che si è sfogato dicendo che la Orlando andava in giro dicendo che la moglie fosse gelosa di lei.

La D'Urso la invita a un segnale di distensione, offrendo una mano per risolvere l'astio fra i due ex: «Ho sempre detto che voglio un gran bene a Andrea, chiudo per rispettare la sua vita. Forse ha frainteso le mie parole, e mi ha visto ingombrante, la mia è sempre stata una richiesta di distensione e affetto. Non vorrei continuare a essere ingombrante».

Si passa poi a un capitolo ancora più delicato, quello con il fratello di Stefania Orlando, Gianni, di cui nessuno conosceva l'esistenza. Dopo aver scritto una lettera è stato ospite della trasmissione per raccontare la sua storia, essendo stato escluso dai racconti della Orlando nella casa del GF VIP, che replica così: « Con Gianni c'è stato un rapporto particolare, non siamo cresciuti insieme, ci siamo frequentati da adulti. Ci sono stati tanti vuoti e mancanze che abbiamo provato a recuperare. La cosa più difficile è stata la distanza, perchè da quarant'anni vive a Parigi. L'altro ieri siamo stati al telefono un'ora e mezzo. Ci siamo aperti il cuore e ci siamo ripromessi di riavvicinarci e abbattere quei muri che si sono alzati. C'è la volontà di recuperare quello che abbiamo perso, di non permettere al passato di rovinarci il futuro. Mia madre sta soffrendo molto, per questo con Gianni abbiamo deciso di provarci, al di là delle distanze. Io sono affezzionatissima a mia nipote Diana, sua figlia, che ho frequentato molto quando era a Roma. Abbiamo deciso di farlo privatamente perché voglio che sia vero, non una cosa che facciamo in tv e basta. Non ho parlato di lui al GF per proteggerlo».

Poi l'appello diretto al fratello: «Gianni ti voglio bene, dobbiamo metterci impegno e vedrai che recupereremo il nostro rapporto. Le porte del mio cuore saranno sempre aperte, ti voglio bene».

