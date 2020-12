Stash dei The Kolors è diventato papà: «È nata Grace ed è la cosa più bella del mondo»

Stash è papà. Il cantante dei The Kolors ha annunciato su Instagram la nascita della sua bambina. Stash vincitore insieme al suo gruppo, i The Kolors, di Amici, ha scritto un post su Instagram in cui si è immortalato insieme alla compagna dicendo a tutti i suoi followers che è nata Grace.

«È appena nata Grace... e io sembro un cretino che fa avanti e indietro per i corridoi dell’ospedale per la gioia ed euforia che sto provando ora... Non ci sono parole per raccontare la felicità che stiamo vivendo in questo momento.

Giulia è stata fortissima ed è andato tutto alla grande!!! Brava mami, sei immensa!», ha scritto sul social dove è stato inondato da messaggi di auguri. Subito dopo il parto ha annunciato la nascita della figlia in una delle storie, per poi dare magiori informazioni a tutti i suoi fan sul post.

La gioia di Stash è condivisa con quella della mamma, Giulia Belmonte è abruzzese, è nata ad Atri il 13 agosto del 1995. Nel 2013 ha partecipato a Miss Italia come Miss Abruzzo, arrivando in finale. Oggi lavora a Telenova ed è una presenza fissa nella trasmissione Novastadio.

