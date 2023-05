Sophie Codegoni mamma, pioggia di critiche sul web per le foto di Celine: «Vergognoso, usata come un manichino. Non si fanno i figli per soldi»

Sophie Codegoni è da poco diventata mamma e gli haters si scatenano. Celine Blue è innegabilmente bellissima, i fan pensano che somigli a papà Alessandro Basciano, e i neo genitori sono innamoratissimi. Ma ad accendere le critiche è l'esposizione sui social della piccolina che secondo gli utenti è esagerata. Celine è già una star su Instagram e ha già una linea di abbigliamento a lei ispirata.

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano sono diventati genitori, è nata Céline Blue: la prima foto dall'ospedale

Sophie Codegoni mamma, pioggia di critiche sul web

La piccola Celine ha indosso una tutina a strisce con una fascia fucsia con fiocco in testa, braccia e gambine sono scoperte, e i fan si scatenano. «Coprite questa bimba, ha freddo» e anche «Tutto molto bello ma come l’altra volta non vedi come ha le gambe e braccia, sente freddo». Sono in molti a scrivere sotto al post della Codegoni che la bimba essendo molto piccola dovrebbe essere più coperta. Ma poi non manca chi si scaglia contro i genitori per la sovraesposizione di Celine: «È molto bella pero basta sui social», e anche «Non ha nemmeno 1 settimana ed è già sui social. Mah». Un'altra le fa da eco: «Come si fa ad usare una bambina di una settimana per sponsorizzare il proprio brand? Hai fatto un figlio per quello? Ciò che stai comunicando è questo, ed è un messaggio sbagliatissimo, mi spiace. Puoi benissimo far vedere i tuoi vestitini senza usare lei come "modella". Non si fanno figli per soldi, ti prego». Insomma secono gli utenti la bimba non può essere usata come modella: «Vergognoso, usata come manichino pubblicitario». le critiche non mancano ma anche i messaggi di complimenti a mamma e papà.