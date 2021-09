Gf Vip, Sophie Codegoni attacca il suo ex fidanzato: e Matteo Ranieri svela la (sua) verità

È entrata ieri nella casa del Gf Vip e già sta facendo discutere, ma lo sapevamo sarebbe andata a finire così. L'ingresso di Sophie Codegoni nella casa non è passato inosservato. Non solo per la sua bellezza ma anche anzi soprattutto per le sue parole. La giovanissima ex modella di Chiara Ferragni si è presentata come «Single al 110%», poco importa se fino a qualche giorno fa Fabrizio Corona la dichiarava sua fidanzata. Ma il gossip si sà come è, le dinamiche servono a far crescere interesse sul personaggio. Chiarito il capitolo Corona a questo punto Sophie, conosciuta al pubblico per lo più, per la sua partecipazione a Uomini e Donne, racconta la sua storia.

Sophie Codegoni, le dure parole contro l'ex fidanzato

«Sono una ragazza determinata che sa quello che vuole», basti pensare che nel format di Maria de Filippi l'influencer ha scartato 400 candidati. Poi quell'avventura che sembrava non potesse terminare in nessun altro modo che con la non scelta della tronista, aveva regalato alla bionda milanese emozioni forti con un corteggiatore: Matteo Ranieri. Dopo diversi litigi, la dolcezza di Matteo e quella sua faccia da bravo ragazzo adornata da tatuaggi ovunque, portò la Codegoni a sceglierlo. La storia durò pochissimi giorni, giusto il tempo di qualche post. «Pensavo di aver trovato l'amore» spiega l'ex tronista nella sua presentazione prima di entrare al Gf Vip «credevo di aver trovato una persona vera, ma una volta usciti la situazione è stata totalmente diversa. Io a lui non piacevo».

E Matteo Ranieri replica così

Una rottura quella tra Sophie e matteo che sembra a questo punto non essere stata proprio pacifica. E a confermarlo ci ha pensato il diretto interessato, che non ha proprio digerito le parole della ex fidanzata e ha lasciato a instagram la sua risposta. Con il suo ultimo post Matteo a voluto rimettere un po' le cose in ordine. «Insultare me non renderà migliore te», ma non contento ha dedicato alla bella Sophie anche una divertentissima storia instagram. Un video in cui a torso nudo Matteo si mostra con la faccia perplessa e dopo aver fatto spallucce il suo naso comincia a crescere a dismisura come quello di Pinocchio con tanto di fogliolina in punta.

Insomma secondo Matteo Sophie mente, su tutto. Continuare a seguire per credere.