Sonia Bruganelli e il rapporto con Paolo Bonolis: «Il nostro segreto? Ignorarsi. Neanche il caffè prendiamo insieme»

«Neanche il caffé prendiamo insieme, lui lo prende al bar, io a casa». Così Sonia Bruganelli torna a parlare del matrimonio con Paolo Bonolis sulle pagine del settimanale Nuovo. Come già svelato in altre interviste ed esternazioni pubbliche, per l'opinionista del Grande Fratello Vip il segreto di un matrimonio duraturo sembra essere proprio la riduzione dei contatti: «Non c’è una formula magica per durare come coppia, serve un sano ignorarsi, è facilissimo».

Bruganelli e Bonolis, la vita da "separati in casa"

In altre interviste Bonolis aveva dichiarato di non dormire insieme alla moglie. La coppia vivrebbe infatti in due appartamenti adiacenti ma separati: «Sto sistemando la mia nuova casa, dove mi trasferirò da sola con nostra figlia Adele. Dormire in camere separate è un segno di civiltà» ha detto Bruganelli a Nuovo. E anche al Corriere della Sera avrebbe confidato: «Stiamo ancora insieme ma in palazzi diversi, comunicanti da una doppia porta sul terrazzo. È il segreto per restare insieme tutta la vita».

I due sposi non si incontrano neanche per il caffè del mattino: «Ognuno fa la propria vita, ci si incontra ogni tanto dentro l’appartamento. Nemmeno il caffè prendiamo insieme. Io lo bevo a casa, lui invece al bar».

Il segreto di una relazione? «Ignorarsi»

Insomma avere i propri spazi sembra essere il segreto di Bruganelli-Bonolis per tenere unita la famiglia. Una scelta che garantirebbe, a detta di entrambi, serenità e tranquillità.