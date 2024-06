Sonia Bruganelli, il dolore segreto e le parole alla figlia Silvia Bonolis: «Grazie per avermi amata quando non lo facevo nemmeno io»

Sonia Bruganelli è una mamma presente e amorevole nei confronti dei suoi tre figli: Silvia, Davide e Adele e spesso pubblica contenuti social simpatici in cui ci scherza oppure dedica loro dolci pensieri e proprio così è capitato nell'ultimo post che è comparso sul suo profilo Instagram. L'autrice televisiva ha voluto scrivere un messaggio d'amore per la sua prima figlia, Silvia Bonolis che ora ha 21 anni.

Ecco che cos'ha scritto Sonia.

La dedica di Sonia Bruganelli

Sonia Bruganelli ha pubblicato un post sul proprio profilo Instagram in cui dedica parole d'amore alla figlia maggiore Silvia Bonolis. Sotto alla foto della ragazza quando era una bambina, l'autrice televisiva ha scritto: «Tu lo hai sempre saputo che sarei riuscita a diventare la mamma che meritavi di avere… Grazie per avermi amata anche quando non lo facevo io. Oggi mi appare questa foto e ricordo il momento esatto in cui l’ho scattata… Silvia».

Il post ha fatto commuovere moltissimi follower di Sonia che le hanno scritto: «Ho sempre pensato che fossi una donna e una mamma forte, si vede che ami i tuoi figli sopra ogni cosa» oppure ancora «Silvia è fortunata ad avere una mamma come te».

Sonia Bruganelli mamma

Sonia Bruganelli non parla mai dei suoi figli in televisione, nei vari programmi in cui è ospite o opinionista perché è molto riservata per quanto riguarda la sua vita privata. Quando, però, è capitato che al Grande Fratello Vip o all'Isola dei Famosi si trattassero temi come la maternità o il rapporto genitori figli, l'autrice tv è sempre stata molto sensibile al riguardo e ha sempre mostrato grande partecipazione per le storie dei protagonisti.