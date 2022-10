Il "Little Black Book" di Tatler, rivista britannica incentrata sulla moda e lo stile di vita, nonché sulla copertura dell'alta società e della politica, offre una panoramica dei personaggi emergenti e non sposati che tutti devono conoscere, tra cui il lontano cugino della Regina Alexander Ogilvy, 25 anni.



Il Principe Sébastien del Lussemburgo

E' il figlio minore del Granduca Henri e della Granduchessa Maria Teresa, e quindi non fa notizia come il fratello maggiore ed erede al trono Principe Guillaume.

Il 30enne, nato il 16 aprile 1992 alla Maternité Grande-Duchesse Charlotte, ha frequentato Sandhurst dal 2016 al 2017, seguendo le orme del padre e del fratello maggiore.

Il principe ha prestato giuramento come ufficiale dell'esercito lussemburghese nel settembre 2017 e da allora Sébastien ha comandato un plotone delle guardie irlandesi.

Suo nonno, il Granduca Jean, ha servito nel reggimento dell'esercito britannico durante la Seconda Guerra Mondiale.

Secondo il sito web della Casa Reale, Sébastien parla correntemente lussemburghese, francese, inglese, tedesco e ha una certa conoscenza dello spagnolo.

Per i suoi studi universitari si è recato in America e durante le vacanze estive, nel 2014, ha fatto uno stage presso LVMH Watch & Jewellery a Hong Kong.

Ha conseguito una laurea in Marketing e Comunicazione presso l'Università Francescana di Steubenville, in Ohio, e ha anche lavorato in Germania per una gestione forestale, concentrandosi su metodi sostenibili.

Nel 2019 si è recato in Nuova Zelanda per tre mesi e gli piacciono l'arrampicata, lo sci, il nuoto e il rugby.



Cora Corré

E' la nipote 26enne della stilista Dame Vivienne Westwood, 81 anni, ed è altrettanto alla moda come la nonna. Secondo Tatler, la troverete a godersi le serate con Bella Broekman-Tilbury e Lola Bute al The Standard e alla Chiltern Firehouse. Il suo Instagram è pieno di scatti dietro le quinte dei suoi servizi fotografici da modella e di immagini dei suoi abiti glamour, oltre che di foto di vari eventi sfarzosi.

La 26enne - che ha accompagnato la nonna a Buckingham Palace per ritirare il DBE - sta prosperando come modella di moda.

Nel 2015, la schietta Dame Vivienne si era lamentata di essersi sentita ignorata dall'allora adolescente Cora, dopo che quest'ultima era andata a sciare con gli amici invece di visitare la sfilata della First Lady of punk alla London Fashion Week.

«Dovrebbe usare me», ha detto Dame Vivienne. Sarò morta e lei penserà: «Di cosa stava parlando quella donna?».

Un amico di famiglia ha dichiarato a Vogue che non c'era "alcuna animosità" e che Corré - che spesso condivide foto con la nonna sui suoi account di social media - si stava prendendo una pausa in vista degli esami di maturità.

In precedenza, Corré aveva rivelato che i suoi genitori - gli stilisti Joe Corré e Serena Rees - sostenevano il suo amore per la moda, ma l'avevano avvertita di non "farsi prendere la mano".

Mia Southgate

E' l'affascinante figlia 23enne dell'allenatore di calcio inglese Gareth Southgate.

Laureata a Edimburgo, lavora in un'agenzia di talenti e aggiorna regolarmente i suoi follower su TikTok con i suoi eleganti outfit del giorno. Il suo Instagram, invece, è pieno di scatti di vacanze glamour dai suoi vari viaggi all'estero, tra cui Portogallo, Cambogia e Mauritius.

L'allenatore della nazionale maschile inglese Southgate è sposato con sua moglie Alison da due decenni e in passato le ha riconosciuto il merito di tenerlo con i piedi per terra.

L'ex commessa è una presenza costante di sostegno, ma rifugge dallo stile di vita appariscente e rimane per lo più lontana dai riflettori per concentrarsi sui loro due figli Mia e Flynn.

Gareth ha parlato apertamente di come il tempo trascorso con la moglie e i loro due figli lo aiuti a mantenersi sano di mente lontano dal campo e la sua esperienza personale ha ispirato la sua strategia "prima la famiglia" con la squadra.

In passato ha anche ringraziato Mia per avergli chiesto conto del numero di donne presenti nello staff della squadra.

Nel settembre 2021, Southgate si è chiesto perché solo due donne facessero parte del suo staff con l'Inghilterra, come riporta ESPN.

Parlando alla Royal Television Society's Cambridge Convention, Southgate, che allena la sua squadra, ha detto: «Alleno la squadra di mia figlia e c'è un vero entusiasmo per questo.

All'interno della FA siamo molto diversificati in termini di genere, con il 38% di donne, credo. Ma come mi ha detto mia figlia: "Oh, è un bene, vero papà?". Ho dovuto rispondere: "Ottima osservazione".Per me è un ottimo promemoria. Che mondo voglio per mia figlia? Quali opportunità voglio per mia figlia? Questo cambia rapidamente la tua visione dello sport femminile e delle opportunità per le donne all'interno del nostro sport».

Jasper Cable-Alexander

24 anni, figlio di Lord Snowdon, si dice entusiasta del cinema e della fotografia.

Con sede vicino a Portobello Road, si sta facendo un nome come fotografo, anche se non tutti hanno ricevuto il promemoria.

Ha dichiarato al Mail On Sunday nel 2021: «È buffo: in alcune occasioni, durante i lavori, sono stato scambiato per lo stagista!».

Sua madre è l'ex giornalista di Country Life Melanie Cable-Alexander, che ha avuto una relazione con Snowdon mentre era sposato con la seconda moglie Lucy Lindsay-Hogg.

Sebbene Jasper si descriva come "figlio unico di una madre single", è in realtà il quinto figlio di Snowdon.

Melanie ha notoriamente chiesto il mantenimento di Snowdon dopo la nascita di Jasper, al quale sono state lasciate 250.000 sterline nel testamento del conte.

Alexander Ogilvy

Ha 25 anni, è il nipote della cugina della Regina Elisabetta II, la Principessa Alexandra, e quindi 58° in linea di successione al trono.

È figlio di James Ogilvy e della moglie Julia ed è tornato a Londra dopo aver completato gli studi di Economia e Informatica alla Brown University di Rhode Island.

Il laureato, che conduce una vita tranquilla, è stato capitano della squadra di rugby dell'università e ha trascorso un anno sabbatico come allenatore di rugby in Australia.

Si divide tra la Scozia e New York, dove lavora come product manager.

Anche se non ha un titolo, Elle Australia l'ha già eletto uno dei 13 "principi sexy che si possono ancora sposare" dopo il fidanzamento di Harry.

All'inizio dell'anno ha attirato l'attenzione dei fan reali dopo aver partecipato, insieme alla sorella maggiore Flora, alle celebrazioni del Giubileo di Platino.

A settembre, Alexander ha partecipato ai funerali di Sua Maestà la Regina nell'Abbazia di Westminster e alla cerimonia di commutazione nella St George's Chapel.

Mathilde Pinault

E' la figlia dell'uomo d'affari francese François-Henri Pinault, amministratore delegato di Kering e presidente di Groupe Artémis, che si ritiene abbia un patrimonio netto stimato di 33,2 miliardi di dollari.

Il magnate dei beni di lusso François-Henri condivide il figlio François, 22 anni, e la figlia Mathilde con l'ex moglie Dorothée Lepère, e Augustin con la modella Linda Evangelista. Ha sposato Salma Hayek nel 2009.

L'equestre Mathilde, 21 anni, gareggia da quando ne aveva 10 e aggiorna regolarmente i suoi 65,3 milioni di follower su Instagram con adorabili scatti dei suoi cavalli.

La fashionista - che ora vive a Londra - partecipa regolarmente agli eventi della settimana della moda di Parigi e condivide il suo modo di viaggiare sui social media, postando foto di vacanze con la matrigna Salma.

«La moda mi attira per il suo raggio d'azione sulla cultura e sulla società. Mi interessa, ad esempio, ciò che accade a un marchio come Balenciaga, il suo potere catalizzatore», ha dichiarato a Vanity Fair.

Tuttavia, l'equitazione è la sua prima passione e ha dichiarato a Paris Match: «L'equitazione ha una dimensione terapeutica per me. Sono in una bolla, ignoro tutto».

Ha anche parlato con la rivista della sua relazione con l'attrice hollywoodiana Salma Hayek, dicendo: «Mi aiuta nella vita di tutti i giorni. Mi insegna a mantenere il senso delle priorità. Lei ha una fiamma che mi tranquillizza».

Lily Leetah Hill

Vive tra Londra e Brighton, è una fotografa ed è la nipote della defunta modella inglese Stella Tennant.

La ventiduenne è stata descritta da Tatler come "molto tagliente" e la rivista ha aggiunto: «Indossa sempre Peachy Den e le pareti della sua camera da letto sono ricoperte dai suoi negativi e dalle sue stampe».

Riempie il suo Instagram - dove ha 1.536 follower - con i suoi lavori fotografici, oltre che con alcuni selfie.

Stella, che ha trovato la fama all'inizio degli anni '90 facendo la modella per stilisti come Karl Lagerfeld e Versace, è morta nel dicembre 2020, cinque giorni dopo il suo 50° compleanno.

La modella si è tolta la vita dopo essere stata "poco bene per qualche tempo", come ha confermato la famiglia, secondo quanto riportato dalla BBC nel gennaio 2021.

In un comunicato, la famiglia ha dichiarato che "il fatto che non si sentisse in grado di andare avanti è per noi motivo di profondo dolore e disperazione".

Nel dicembre 2020, dopo la morte di Stella, Lily ha scritto su Instagram: "La mia fantastica zia Stella. È difficile esprimere a parole quanto abbia significato per me e per tante altre persone.

Era divertente, vivace, solidale e incredibilmente affettuosa. Era ambiziosa e determinata, ma sempre con i piedi per terra e umile. Era davvero originale e sempre se stessa. Una vera forza della natura. Mi ha preso sotto la sua ala protettrice ed era sempre presente per me. Ho trascorso le vacanze più felici con lei e i miei cugini. Facevamo passeggiate e giri in bicicletta e cucinavamo le verdure dell'orto. Ogni giorno cenavamo e pranzavamo tutti insieme e facevamo conversazioni divertenti e interessanti. Io vestivo i miei cugini con i suoi abiti e facevamo dei servizi fotografici in giardino. Mi tingeva i capelli di blu. Mai un momento di noia. Ricordi che conserverò per sempre. Ti vogliamo tanto bene zia", ha concluso Lily.

Ari Reid

E' un'esperta di immobili e "la ragazza di Chelsea preferita da tutti", secondo Tatler.

Secondo quanto riferito, la 34enne di Instagram si divide tra Chelsea e Wimbledon, oppure si diverte a fare surf in Cornovaglia. A marzo ha fatto brevemente notizia quando è stata derisa online dopo aver condiviso un tutorial di 12 secondi su "come fare il bagno all'inglese" su TikTok, dove condivide consigli di "stile di vita di lusso".

Il video mostrava la consulente immobiliare mentre metteva semplicemente una spina nella vasca da bagno prima di aprire entrambi i rubinetti, sotto consiglio di sua nonna, che viveva nell'Oxfordshire.

Tuttavia, le persone sono rimaste insoddisfatte del consiglio, prendendo sarcasticamente in giro il fatto che l'influencer è stata "molto fortunata" ad aver ricevuto una lezione così preziosa, mentre altri "devono imparare a fatica" a mettere la spina.

«Vuoi essere sicuro di mettere la spina», ha detto nel video. «Mia nonna nell'Oxfordshire lo ha insegnato a me e a mia sorella quando veniva a trovarci da Hong Kong».

Gli utenti sono rimasti prevedibilmente sconcertati dal fatto che il video si sia concluso senza ulteriori informazioni su come perfezionare un bagno, e uno ha scritto: "Il video è stato interrotto? Qual è il segreto?".

Altri hanno ironizzato sulla semplicità del tutorial, scherzando sarcasticamente sul fatto che l'influencer avrebbe dovuto fare una "guida passo passo" per spiegare come mettere la spina nella vasca da bagno.

Lula Johnson

La nipote di Boris Johnson, Lula, 18 anni, residente a Londra, realizza divertenti ed energici video di danza su TikTok. Pare che le piaccia fare festa al Ministry of Sound e che abbia tra i suoi amici gli aristocratici Delphi Primrose e Archie Lorne. Nell'aprile del 2022, il fratello minore di Boris, Leo, è stato persino ritratto mentre ballava con la figlia Lula nella loro cucina in uno dei suoi post su TikTok.

Patrick Nwoga

21 anni, studia politica europea e sociale all'UCL. In precedenza ha frequentato Eton, dove è stato capitano della prima squadra di calcio della scuola. Secondo la pubblicazione, attualmente si trova a Bruxelles, dove sta frequentando un anno universitario all'estero. L'affascinante studente è stato anche inserito nella classifica delle 200 persone più richieste da Tatler l'anno scorso. Patrick, che in precedenza viveva a nord di Londra, ama lo sport e le feste in casa.

Mathias Le Fevre

E' un influencer di stile danese che vive a Londra ed è un'altra persona meno conosciuta che è entrata nella lista di Tatler dei 200 candidati più richiesti del Regno Unito.

Si dice che il 26enne ami fare festa all'esclusivo Annabel's, un club privato di Mayfair.

Vanta 195.000 follower su Instagram, dove mostra servizi fotografici glamour e i suoi numerosi e affascinanti ensemble, che spesso includono pantaloni eleganti e un blazer.

«Lungo la strada, mi sono ritrovato a creare questa piccola comunità che è cresciuta di giorno in giorno», ha dichiarato al Gentleman's Journal, una rivista di lifestyle maschile di lusso.

Ha aggiunto di essere affascinato dalla moda degli anni Venti, di preferire un abito a tre pezzi rispetto a uno a due e che il doppiopetto è "elegante e carismatico".

Ha anche parlato del periodo trascorso nella capitale britannica, affermando: «Londra ha e avrà sempre il mio cuore. Sono affascinato dall'energia vibrante della città e dalla cultura di individui positivi e motivati che non hanno paura di sognare e pensare in grande.

Essendomi trasferito qui da una piccola città dove le persone erano bloccate e vivevano di convenienza, Londra è il contrario... È una città che sono sicuro sarà la mia casa per i prossimi 10 anni o più».

Jesse Grylls

Jesse, il figlio di Bear Grylls, ha mantenuto per lo più un profilo basso, anche se ora il musicista e artista in erba aggiorna regolarmente il suo account Instagram con le sue ultime buffonate.

Apparentemente deciso a superare il padre esperto di sopravvivenza televisiva quando si tratta di acrobazie spericolate, nell'ottobre 2021 ha scioccato i fan effettuando un pericoloso lancio con il paracadute da un ponte. La differenza, che fa venire il voltastomaco, è che il paracadute era attaccato a lui tramite ganci perforati nella pelle della schiena. Un video raccapricciante postato sui social media mostra Jesse, 18 anni, poco prima del salto, stringere i pugni mentre quattro ganci metallici vengono inseriti nella carne intorno alle scapole. Non si sa se il processo abbia comportato l'uso di anestetici. Jesse è stato poi visto in piedi sul parapetto di un ponte stradale. Un compagno teneva il paracadute che si è aperto pochi secondi dopo il salto di Jesse. Nonostante la forza generata dall'acrobazia, i suoi piercing non si sono staccati ed è atterrato sano e salvo dopo essere scivolato attraverso una valle in una località sconosciuta.Il fenomeno è noto come base jumping in sospensione ed è stato creato dall'appassionato russo Stanislav Aksenov, che si è unito a Jesse per il salto. Jesse l'ha descritta come "l'esperienza più intensa", aggiungendo: «Adoro la sensazione di cadere senza niente».

Suo padre Bear ha lodato il suo risultato ma lo ha pregato di non ripeterlo. Ha scritto: "Hai fatto centro! Ma mai più. Ora sei il detentore del record mondiale per il più giovane lancio con paracadute in pelle di sempre, goditelo. Basta!".

Jesse ha trascorso l'estate facendo base jumping in Europa. Il padre ha condiviso un video dell'adolescente mentre saltava da una scogliera nelle Dolomiti italiane, scrivendo: "Jesse ora ha 18 anni ed è un uomo indipendente, pronto per la vita. È gentile, umile, lavora sodo, è originale e non riesco a impedirgli di saltare dalle pareti".

Questo è il suo primo base jump su parete grande. Se non si abbassa il tetto di dieci secondi, è spacciato. Nella clip si vede Jesse fare un respiro profondo prima di lanciarsi dalla scogliera. Si è librato nell'aria prima di tirare il cordino del paracadute e galleggiare verso la salvezza.