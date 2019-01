Simona Ventura, ecco la prima foto con il suo nuovo amore

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gerò Carraro addio. Ecco l'uomo che farebbe battere il cuore di Simona Ventura. Lo rivela il settimanale Chi nel numero in edicola da mercoledì 9 gennaio, pubblicando le prime immagini esclusive della conduttrice che presto dovrebbe passare in Rai a cena con Giovanni Terzi, l'ex giornalista e uomo politico (è stato assessore durante la giunta di Letizia Moratti) che ha preso il posto di Gerò Carraro nel cuore della conduttrice.Simona Ventura per ora getta acqua sul fuoco. «Siamo amici da tanto tempo, ma ci frequentiamo da poco», si schermisce. E l'ex assessore aggiunge: «Non sono io la causa della rottura del suo precedente legame». Una cosa però è certa: anche se all'inizio, la storia sembra nascere sotto ottime premesse. L'ex marito della conduttrice Stefano Bettarini, con cui Simona ha trascorso una settimana di vacanza insieme con i figli a Sharm El Sheikh (documentata con un servizio esclusivo sempre su Chi), conferma sorridendo: «Di sicuro Simo ha consumato tutta la banda larga dell'Egitto per stare al telefono con lui».