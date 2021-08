Frecciatine a Mara Venier e Barbara D'Urso, superSimo: «Odio l'ipocrisia». E sulla Mostra del cinema: «A Venezia...»

Simona Ventura lancia un'altra frecciatina a Barbara D'Urso e Mara Venier, due colleghe con le quali non ha mai avuto una particolare intesa. La prima era stata quando qualcuno le ha chiesto chi preferisse delle due presentatrici sui social e lei ha replicato “la pizza”. Ora, sul Corriere ha lanciato la seconda

Nel primo caso la battuta non era passata inosservata alla Venier. Dopo la gaffe con Luca Argentero, quando l'attore ha omaggiato le 40 medaglie azzurre delle Olimpiadi di Tokyo con un tweet. Lei ha pensato che l’attore compisse 40 anni e gli ha inviato gli auguri. La Venier notando lo scambio di battute ha sottolineato ironicamente: "Non avrà digerito la pizza”.

La Ventura non ha certo fatto cadere nemmeno questa provocazione e quando le è stato chiesto di spiegare la battuta ha affermato: «Scelgo la pizza. Era una battuta. Però odio l’ipocrisia e racchiude il mio pensiero. Le donne in tv sono state le mie migliori amiche e le mie peggiori nemiche. Le cadute mi hanno aiutato a rialzarmi», in pratica ha lasciato intendere che secondo lei le sue colleghe non sarebbero due persone trasperenti. Poi Simona ha parlato della sua partecipazione alla 78. edizione della Mostra del cinema di Venezia dove per la prima volta sbarcherà da regista: «Vorrei fare un appello al mondo del cinema. Al Lido di Venezia guardatemi senza pregiudizi. Anzi, guardatelo».