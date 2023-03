Simona Ventura, il compagno Giovanni Terzi: «Ho il 40% dei polmoni compromessi. Un mese prima di conoscere lei, morì la mia prima moglie»

Avevano scelto la data per il matrimonio già tre volte. «La prima, scoppiò il Covid. La seconda, ci fu la nuova ondata. L’anno scorso la guerra». Ora però Simona Ventura e Giovanni Terzi, coppia fissa da 5 anni, hanno definito una nuova data «ma la comunicheremo solo a ridosso». Testimoni: «Per me sarà il mio amico del cuore Marco Di Terlizzi, che ha fondato con il professor Alessandro Frigiola la fondazione Bambini cardiopatici nel mondo». Per Simona: «Paola Perego. Lei è forte dei 25 anni di rapporto con Lucio (Presta, ndr) e mi può dare dei consigli». Racconta la coppia in un'intervista doppia al Corriere della Sera.

Gli ex fidanzati

Non sono gelosi degli ex. Giovanni: «Ho un buon rapporto con tutti i suoi, sono persone simpatiche, e poi se Simona li ha amati un motivo ci sarà. Soltanto nei confronti di una persona non ho alcuna simpatia: chi le ha fatto male non può starmi simpatico». Simona: «Io con l’ex moglie, Silvia, ho un ottimo rapporto, siamo molto amiche». E con i rispettivi figli - per Simona (Niccolò, Giacomo e Caterina), due per Giovanni (Lodovico e Giulio) - sono riusciti a creare una tribù.

La morte della prima moglie



Hanno raccontato di essersi salvati la vita a vicenda. Giovanni: «Un mese prima di conoscere Simona è morta la mia prima moglie, la mamma di Lodovico. Arrivavo da dei fallimenti giganteschi. Io che sono astemio mi scolai a canna una bottiglia di vino. Mi sentii male e dissi: spero di non risvegliarmi. Poco dopo è arrivata lei».

Simona: «Io mi ero finalmente liberata da una relazione, ero tornata single ed erano rimaste le macerie. In quel momento è arrivato lui».

La malattia

Nella buona e nella cattiva sorte. Terzi soffre di dermatomiosite amiopatica. «Ormai il 40 per cento dei miei polmoni è compromesso: i nostri sforzi sono per evitare che peggiori». «Proprio così - scherza Ventura - Ho preso un rottame!».