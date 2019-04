© RIPRODUZIONE RISERVATA

Prima showgirl, lanciata dal mitico Drive In, poi l’avventura in politica e da qualche tempoha aperto un salone di bellezza. Felice di aver messo da parte il mondo dello spettacolo, Simona ha trovato la serenità col buddismo e ha confessato di essereda dieci anni.Simona ha però puntualizzato che la scelta non deriva direttamente dal suo percorso spirituale: “Non c’entra nulla – ha spiegato in un’intervista a “Nuovo” – Sono casta da dieci anni per un voto alla Madonna di Lourdes, legato a una cosa per me molto importante, ma di cui preferisco non parlare. Posso solo dire che non è ancora sciolto…”.Il suo percorso invece è stato facilitato da due amici: “Ne sentivo parlare da tempo ma sono stati due miei amici a farmi avvicinare a questo mondo negli ultimi mesi. Nel buddismo c’è un’idea molto bella, quella di essere felici qui e ora: una filosofia di vita che trasmette pace e serenità e che ti aiuta nella centratura del tuo io”.Adesso cresce da sola la figlia Georgia, nata dalla sua relazione con Francesco Ambrosoli: “Non è stato facile: ho deciso di essere una donna indipendente. La cosa che mi dà maggior soddisfazione è riuscire a fare tutto, proprio come farebbe un uomo”.