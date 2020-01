Berlusconi, la deputata Fascina dorme ad Arcore. Pascale: «È per lavoro, se c'è altro tra noi è finita»

Aria di tempesta fra Silvio Berlusconi e Francesca Pascale? Per ora nessuna conferma ufficiale, ma i rumors su una presunta relazione fra il leader di Forza Italia e la deputata Marta Fascina si fanno sempre più insistenti. Francesca Pascale - in un'intervista a Novella 2000 - smentisce i pettegolezzi, ma conferma che fra Berlusconi e la deputata di FI ci sia un legame speciale: «Marta Fascina? Dico solo che è stata messa al fianco del mio Presidente da Licia Ronzulli (senatrice di Forza Italia). La Ronzulli ha come assistente proprio Marta Fascina e ha deciso di metterla al fianco di Berlusconi ed è per questo che lei vive e dorme ad Arcore».

Fascina vive nella villa di Berlusconi ad Arcore, un fatto che però non insospettisce la Pascale: «Inusuale? Non per Silvio, che lavora sempre e che da sempre ha i suoi collaboratori in casa. Silvio dorme sempre da me, nella casa dove vivo, a pochi chilometri con i nostri cani». Caso chiuso? Non proprio, perché Francesca Pascale lascia aperto lo spiraglio del dubbio: «Dico solo una cosa: quello che so è quello che ho letto (su Dagospia, ndr), altro non ho da dire. Per ora. Perché se scoprissi che in questa storia c’è qualcosa di vero, tra me e il Presidente finirebbe tutto». Parola di Francesca Pascale.



Ultimo aggiornamento: 18:12