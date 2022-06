Silvio Berlusconi, l'incontro (casuale) con Chiara Ferragni e Fedez: «Più famoso di voi ci sono solo io»

Chiara Ferragni, Fedez e Silvio Berlusconi a cena nello stesso ristorante. Si sono incontrati casualmente al Sophia Loren Restaurant di Milano e i Ferragnez si sono avvicinati all'ex premier per scambiare due chiacchiere. Berlusconi era assieme alla sua compagna Marta Fascina, che ha da poco sposato con un "matrimonio dell'amore" (senza alcuna valenza giuridica), e ad altre persone.

Berlusconi si complimenta con i Ferragnez

Inevitabile lo scambio di battute e complimenti. A riportare la notizia con tanto di video è stato 361magazine, che immoratala anche un simpatico siparietto. Il cavaliere ha confermato la sua stima verso la coppia, già nel 2020 aveva chiamato i due per complimentarsi con loro per l'assegnazione dell'Ambrogino. Ma tutti i complimenti sono iniziati da una simpatica battuta: «Più famoso di voi ci sono solo io», ha scherzato.

Cosa si sono detti

In un altro momento, ripreso da qualche cellulare dei presenti, Berlusconi si è complimentato con Chiara Ferragni e Fedez per il lavoro che loro hanno svolto durante il Covid: «È incredibile quello che avete fatto, grandi grandi grandi! Siete dappertutto, ma veramente siamo ammaliati da quello che fate. È una cosa quasi incredibile come siate riusciti a intervenire sulla Repubblica Italiana nella maniera in cui lo avete fatto. Quindi tanti auguri e continuate così»

Loro a detta di chi era presente erano molto emozionati dalle parole e sono riusciti solo a ringraziare.