Silvio Berlusconi a Roma per incontrare Mario Draghi, c'è anche Dudù: le immagini

Prima uscita pubblica per Silvio Berlusconi dopo tanto tempo. E non poteva mancare Dudù, il suo fedele amico a quattro zampe. Il presidente di Forza Italia è arrivato a Montecitorio per guidare la delegazione del suo partito nel secondo giro di consultazioni con il presidente del Consiglio incaricato Mario Draghi. Le telecamere hanno ripreso l'arrivo di Berlusconi nella Capitale e al suo seguito, oltre alla scorta, c'è anche l'inconfondibile cagnolino.

Berlusconi a Roma, arriva Dudù

È il giorno di Silvio Berlusconi, che è arrivato a Roma e ha salutato la stampa una volta a Montecitorio. Il cagnolino lo ha accompagnato durante il viaggio ed è rimasto nella villa sull'Appia antica. Dudù è al fianco di Berlusconi da diversi anni. Una piccola star che è comparsa sulle copertine delle riviste. Memorabili le foto di tutta la famigliola, con Francesca Pascale, all'epoca compagna dell'ex presidente del Consiglio.

