Silvia Provvedi incinta, l'ex concorrente GF Vip torna a sorridere con il nuovo fidanzato

Silvia Provvedi torna a sorridere dopo i suoi trascorsi con l’ex fidanzato Fabrizio Corona. La gemella mora del duo canoro Le Donatella, ha infatti decisamente voltato pagina con il nuovo fidanzato, Giorgio De Stefano. Silvia era stata era stata concorrente del Grande Fratello Vip 3 insieme alla sorella Giulia. La ragazza, in quell’occasione, era apparsa molto riservata circa la sua nuova vita privata. Proprio durante il confronto con Corona, entrato all’interno della Casa per scusarsi di averla lasciata , la Provvedi aveva chiarito che mai sarebbe tornata insieme al suo ex, dato il rapporto sentimentale che ormai la legava a un altro uomo.



In un’intervista a Verissimo, aveva raccontato che quest'uomo misterioso le aveva rubato il cuore prima di entrare nel programma, ma solo successivamente ne è stata svelata l’identità: si tratta di Giorgio, con cui ormai la relazione va avanti da circa due anni. Ebbene, secondo un’indiscrezione del settimanale Chi, Silvia sarebbe in dolce attesa già da ben cinque mesi. Ciò che ci è dato sapere, per ora, è che potrebbe trattarsi di una femminuccia.

