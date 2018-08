Silvia Provvedi, nuova vita. Fidanzamento in famiglia con Federico Chimirri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si sono lasciati e ripresi diverse volte, con scoop e servizi fotografici annessi, ma stavolta l’addio fra Fabrizio Corona esembra definitivo. L’ex re dei paparazzi infatti sembra molto vicino alla modella Zoe Cristofoli, che ha fatto la sua comparsa anche sull’account Instagram di Corona, mentre Silvia ha ritrovato il sorriso a fianco dell’ex corteggiatore di "Uomini e donne” Federico Chimirri.I due, come testimoniano anche i rispettivi account instagram, stanno trascorrendo una romantica vacanza nella movimentata Formentera in compagnia di alcuni amici, anche del mondo della tv, fra cui Cecilia Rodriguez, Francesco Monte e Andrea Damante, ora impegnato con la sua carriera di deejay.Proprio sull’isola delle Baleari, come riporta "Spy", la cantante del duo de “Le Donatella” sarebbe stata raggiunta dalla mamma e questo avrebbe permesso una “presentazione in famiglia” del nuovo fidanzato “attento e premuroso” nei confronti della signora.Una nuova vita per Silvia che oltre all’amore dal punto di vista professionale è attesa assieme alla sorella per la nuova edizione del Grande Fratello Vip, dove si prevedevano incursioni di Fabrizio Corona per riconquistarla. Corona dal canto suo ha già smentito con un “Trovatevi un lavoro serio”