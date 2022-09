Shakira rompe il silenzio, come sta dopo la separazione da Piqué? «È il periodo più buio della mia vita. Ho rinunciato a tutto per lui»

“Fino ad oggi sono rimasta in silenzio e ho provato ad elaborare tutto». Shakira ha rotto il silenzio e ha parlato per la prima volta in assoluto della fine, dolorosa, del suo matrimonio con Gerard Piqué. «Non è facile parlarne, soprattutto perché la sto ancora attraversando, perché sono sotto agli occhi del pubblico e la nostra momentaneamente è una separazione qualunque. È stata dura non solo per me, ma anche per i miei figli. È stato incredibilmente difficile»

Shikira, come sta dopo la seprazione da Piquè

La cantante e il calciatore hanno condiviso insieme 10 anni, senza mai sposarsi: dalla loro relazione sono nati due figli (Milan e Sasha) di 9 e 7 anni. Sembravano felici e innamorati ma poi i paparazzi hanno beccato Piqué con una giovane ragazza e tutto è crollato. Appare composta ma sofferente Shakira mentre racconta a Elle come sta, lei che ha messo da parte la sua carriera per dare la possibilità all'ex compagno di concentrarsi al massimo sulla sua professione.

«Ho messo tutto quello che avevo in questa relazione e nella mia famiglia. Prima che i miei figli iniziassero la scuola, vivevo una vita da nomade… […] Quando Milan ha iniziato ad andare a scuola a fine 2014, sapevo che avrei dovuto mettere da parte la mia esistenza da nomade. Sapevo che quando avrebbe iniziato scuola avrei dovuto iniziare a mettere radici a Barcellona, ed essere lì presente per lui e per Gerard e poi anche per Sasha». Ha scelto l'amore alla carriera la po star. «Come calciatore, lui voleva fare solo quello, vincere titoli, giocare. E io dovevo sostenerlo. Voglio dire, dopo tutto uno dei due avrebbe dovuto fare sacrifici, giusto? O sarebbe stato lui a dover lasciare la carriera con il Barcellona per venire con me negli USA, o il contrario». Una scelta coraggiosa quella di Shakira, che sembra non essersene pentita perché in questo modo è potuta stare vicina ai figli.

L'amore per i figli

È stato difficile non solo per me, ma anche per i miei figli. Incredibilmente difficile», ha detto. «Ho dei paparazzi accampati fuori, davanti a casa mia, 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana e non c'è posto dove posso nascondermi da loro con i miei figli, se non a casa mia. Sai, non possiamo fare una passeggiata nel parco come una normale famiglia o andare a prendere un gelato o fare qualsiasi attività senza che i paparazzi ci seguano. Quindi è difficile», ha spiegato la cantante che racconta anche di come i bambini vivono tutto questo.

«Cerco di proteggerli, perché questa è la mia missione numero uno nella vita. Ma poi sentono cose a scuola dai loro amici o si imbattono in notizie spiacevoli online, e questo li colpisce, sai?». Non riesce a crederci neanche lei che sia tutto vero. «A volte mi sento come se fosse tutto un brutto sogno e ad un certo punto mi sveglierò», ma la realtà è un'altra. «E ciò che è reale è anche la delusione di vedere qualcosa di sacro e speciale come pensavo fosse il rapporto che avevo con il padre dei miei figli e vederlo diventare volgarizzato e sminuito dai media. E tutto questo mentre mio padre è stato in terapia intensiva e io ho combattuto su diversi fronti. Come ho detto, questa è probabilmente il periodo più buio della mia vita».

Shakira commenta il flirt dell'ex compagno

Ovviamente, tutti si aspettavano che Shakira si sbottonasse un po' sulle recenti foto che mostrano Piqué in compagnia di un’altra donna, Clara Chia Marti, una PR di 23 anni. E se prima erano solo supposizioni ora il calciatore è stato pizzicato mentre baciava la ragazza al Summerfest Cerdanya. Ma la star ha tutelato, anche stavolta, l'ex.: «Penso che quei dettagli siano troppo privati per essere condivisi, almeno in questo momento. È tutto così crudo e nuovo. Posso solo dire che ho messo tutto quello che avevo in questa relazione e nella mia famiglia».