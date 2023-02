Shakira, nuova canzone contro Piqué: «Perché mi stai cercando? Se lo sapesse la tua nuova fidanzata...»

Shakira contro Piqué, episodio due. Sarà che il primo brano ha avuto un successo mondiale, ma la cantante è tornata sul tradimento dell'ex calciatore del Barcellona con una seconda canzone. E anche in questo caso, il messaggio è inequivocabile: «Non sei più il benvenuto qui», canta Shakira contro Piqué, colpevole di averla tradita per due anni e mezzo con la nuova fidanzata di 22 anni Clara Chia Martì. La nuova canzone si chiama "Te quedo grande", ed è frutto della collaborazione con un’altra pop star colombiana, Karol G. Dopo i famosissimi versi del primo successo «hai scambiato una Ferrari con una Twingo, hai scambiato un Rolex con un Casio», Shakira ha affidato ancora una volta la vendetta alla musica. Stavolta però l'esperienza è condivisa: anche Karol G nel 2022 è stata lasciata dal cantante Anuel AA per la ventenne Yalin. La musica, mai come stavolta, è vendetta (ma anche catarsi).

Gracias al equipo de @karolg y mio, por todo el trabajo y la ayuda. Un grupo de mujeres Triple M! pic.twitter.com/cKPv0rxL8C — Shakira (@shakira) February 25, 2023

Il testo della nuova canzone di Shakira contro Piqué

«Vederti con la nuova (fidanzata) mi ha fatto male, ma sono già per conto mio. Quello che abbiamo vissuto l’ho dimenticato, ed è questo che ti ha offeso. La vita è migliorata, non sei più il benvenuto qui» recita la canzone. «Ora vuoi tornare, si nota. Aspettami lì, che io sono idiota». Nella canzone, quindi, si insinua che Piqué voglia tornare sui suoi passi. «Tornare con te mai, sei sfortunato perché ora le benedizioni piovono su di me e tu vuoi tornare indietro, già lo immaginavo». Shakira ne ha per tutti, anche per la nuova compagna, a quanto pare ignara dei tentativi di Gerard: «Metti mi piace alla mia foto, sembri felice della tua nuova vita ma se lei sapesse che mi stai ancora cercando? Perché mi stai cercando? Sai che non ripeto gli errori. Dì alla tua nuova bambina che non entro in competizione per gli uomini».