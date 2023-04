Shakira e la “proposta” a Ilary Blasi: «La vorrei protagonista nel mio prossimo videoclip. Io e lei siamo due Rolex. Sarebbe un onore»

Ilary Blasi come Shakira? Il paragone viene quasi immediato e anche per la pop star le loro storie sono simili, talmente simili che vorrebbe l'ex Lady Totti nel suo prossimo video. Lei e Ilary (a detta sua) sarebbero i Rolex, e invece le due donne che ora stanno con gli ex compagni, i Casio. Giusto per riassumerla come farebbe Shakira in «BZRP Music Session #53». In questi giorni la cantante è in Italia per promuovere un brand di moda ed ha rilasciato un'intervista a radio RTL nel corso della quale Shakira ha parlato anche di Ilary Blasi. «Quando sono arrivata adesso mi hanno detto i miei collaboratori che c’è un’artista italiana con una storia simile alla mia, si chiama Ilary. Sì proprio di quello parlo. Mi hanno detto che è stata paragonata ad un Rolex, o una cosa del genere. Ho chiesto di contattarla per il mio prossimo video musicale».

Totti e Ilary, udienza segreta sulla separazione: faccia a faccia teso per quattro ore. Lite per i figli e l'assegno

Shakira e la "proposta" a Ilary Blasi

L'artista quindi, dopo aver scoperto la storia della fine del matrimonio tra Ilary e Francesco Totti, compresa la storia della guerra dei Rolex, ha ammesso di aver fatto contattate la conduttrice dell’Isola dei Famosi 2023 per averla come protagonista del suo prossimo videoclip. «Sarei onorata di averla con me per raccontare una storia di donne e di riscatto. Il brano che accompagnerà la clip non parla di una mia storia, ma tocca diversi temi, di come ci si possa sempre rialzare dopo un momento difficile e parla anche di sorellanza. Per questo ho pensato di chiamare alcune amiche e se vorrà anche Ilary. Siamo due Rolex giusto?»

Isola dei Famosi 2023, pronto il cast ufficiale: da Corinne Clery a Fiore Argento (sorella di Asia), e ci sono anche i Jalisse. Ecco i 17 naufraghi

Le storie "simili" di Ilary e Shakira

Ilary e Shakira: entrambe sposate con due calciatori famosi, entrambe tradite dai mariti (almeno questo dice il gossip). Piquè si innamora della cantante durante i mondiali del 2010, lei stava girando il video di Waka Waka in Sud Africa, lui giocava, la vede, si innamora e comincia a corteggiarla. Poi i due figli e le foto che hanno fatto sognare milioni di fan. A dicembre 2022 però si separano, lui l'ha tradita. Totti invece vede Ilary in tv, lei faceva la letterina nello show di Gerry Scotti e decide che quella sarebbe stata la donna della sua vita e così è stato. Si mettono insieme nel 2002, poi le nozze, i tre figli, le ville e una storia da copertina. Venti anni d'amore scritti sui rotocalchi di tutto il mondo e un comunicato disgiunto per dirsi addio. Vecchie tensioni rivenute a galla e la nuova presenza di Noemi Bocchi nella vita dell'ex calciatore. Il matrimonio di Totti e Ilary naufraga. Lui ora sta felice e contento a Roma Nord in un mega appartamento con Noemi Bocchi e la famiglia allargata (e anche Ilary ha ritrovato il sorriso con Bastian Muller). La coppia Shakira Piquè si frantuma. Lui vive ora con Clara Chia Marti, la 23enne che ha fatto tracollare l'unione tra la cantante e il calciatore.