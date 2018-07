Mara Martin, la modella sfila mentre allatta la figlia: piovono critiche, lei risponde così

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Aveva fatto scalpore la suacon in braccio il figlio piccolo che veniva, un gesto materno, naturale, ma che non era piaciuto a tutti. Nell'eterna battaglia tra chi vorrebbe tenere l'allattamento una "questione privata" e chi ama esporlo quasi con fanatismo - indubbiamente due estremi discutibili - anche la moda ha detto la sua.La modella di Sports Illustrated,, ha però deciso di rispondere alle polemiche e ha detto la sua. Dopo aver parlato di esperienza meravigliosa, a seguito della sfilata con la figlia di 5 mesi attaccata al seno, ha voluto mettere a tacere i commenti, spesso anche eccessivi, di chi disapprova la sua scelta. «Non posso credere di leggere titoli con me e mia figlia per una cosa che faccio ogni giorno. È veramente così umiliante e irreale per non dire altro», ha affermato. Poi la modella ha voluto concludere ribadendo la sua posizione: «Sono così grata di essere in grado di condividere questo messaggio e, si spera, di normalizzare l'allattamento al seno e di mostrare agli altri che le donne POSSONO FARLO TUTTE!»