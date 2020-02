Grande Fratello Vip 2020, Eva Robin's a luci rosse, provoca Antonio Zequila «Sei ancora chiava**le». Momento piccante durante la diretta della nona puntata Grande Fratello Vip 2020. L'attrice dopo le rifelazioni a Live non è la D'Urso ha incontrato una sua ex fiamma.

Alfonso Signorini ha mostrato a Zequila un filmato di Eva Robin’s che a Live non è la D'urso ha detto di aver avuto con lui una liasion: «Pur di non fargli vedere di avere 'pippo' sono scappata sotto il tavolo, se si è dimenticato di me glielo ricordiamo» dice Eva in tono provocante. Eva entra nella casa del Grande Fratello Vip 2020 cantando, Zequila è freezzato «Antonio sono un po' piccata, forse ero indegna di far parte della tua lista...ammazza però sei ancora chiava**le. Tua mamma è stata deliziosa con me, mi ricorda la mia», Zequila viene sfreezzato. «Come mai nel tuo elenco il nome di Eva non compare mai» chiede Signorini a Zequila, «non è verò io l'ho sempre citata - racconta Antonio - forse qualcuno lo ha omesso. Io la ritengo molto sensuale, Alfonso abbiamo peccato e anche goduto. Sono un uomo single e non escludo niente in futuro».

