Sergey Brin, il cofondatore di Google divorzia dalla moglie Nicole Shanahan: è la sesta persona più ricca al mondo

Sergey Brin, cofondatore di Google e sesta persona più ricca al mondo, divorzia dalla moglie Nicole Shanahan. Lo rivela "People", spiegando che l'imprenditore russo naturalizzato statunitense ha presentato i documenti già a gennaio. Brin, che secondo "Bloomberg" ha un patrimonio di 94 miliardi di dollari, era sposato con Nicole Shanahan da tre anni ed è al secondo divorzio. Secondo "Business Insider", alla base della separazione ci sarebbero «differenze inconciliabili» fra i coniugi, i quali possiedono diversi beni in comune che «dovranno essere determinati».

APPROFONDIMENTI LE INDISCREZIONI Brad Pitt fa causa ad Angelina Jolie, gli avvocati: «Ha venduto... IL TRACOLLO Johnny Depp, 500 milioni di dollari persi in 13 anni. Dalle spese... IL CASO Depp-Heard, giurato racconta il dietro le quinte del processo:... USA Johnny Depp, la giuria ha raggiunto un verdetto nel processo per...

Brad Pitt fa causa ad Angelina Jolie, gli avvocati: «Ha venduto parte dell'azienda vinicola a un oligarca russo a sua insaputa per danneggiarlo»

Il cofondatore di Google divorzia dalla moglie

«Tutte le questioni relative ai diritti di proprietà o agli obblighi delle parti saranno determinate da un arbitrato vincolante confidenziale in conformità con un accordo scritto tra le parti», si legge nei documenti in possesso dei media statunitensi. Sergey Brin ha inoltre chiesto l'affidamento congiunto della loro bambina di 2 anni, non chiede nessuna somma di denaro all'ormai ex moglie e sostiene di non doverle alcun mantenimento.

Brin e Shanahan hanno ingaggiato un «giudice temporaneo» privato per presiedere il caso, secondo "Business Insider". Questa pratica è possibile in California - Brin ha presentato istanza alla Corte Superiore di Santa Clara - poiché lo stato americano sta tentando smaltire tutti i processi arretrati. In questo modo la coppia riuscirà ad ottenere un divorzio in tempi brevi, grantendosi inoltre un livello di privacy più elevato.