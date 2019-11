Serena Grandi da Barbara D'Urso: «Io e Gianni Morandi innamoratissimi, mi lasciò lui»

di Emiliana Costa

Serena Grandi parla della sua storia d'amore con Gianni Morandi #Pomeriggio5 pic.twitter.com/9xFAKcrCX6 — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) 12 novembre 2019

Serena Grandi

rivela a: «mi ha lasciata. Siamo stati insieme...». Oggi, l'attrice (volto del film Premio Oscar La Grande Bellezza) è stata ospite die ha rivelato di una sua storia d'amore inedita. Ecco le parole di Serena Grandi: «Sono stata fidanzata con Gianni Morandi, è stata una grande storia d'amore. Lui però era più grande di me, aveva già 38 anni e io ero più piccola. Alla fine ci siamo lasciati e lui ha fatto perdere le sue tracce, forse per i figli. Ma io sono stata molto male».LEGGI ANCHE, poi, ha rivelato un fatto molto doloroso che l'ha colpita recentemente. «Sono entrati i ladri in casa mia e hanno frugato perfino tra le ceneri dei miei genitori. Hanno aperto l'urna di mio padre. È stato tremendo».