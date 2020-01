Serena Enardu: «Sono pronta a sposare Pago». Ma confessa la sua più grande paura...

Serena Enardu si è detta pronta anche a sposare Pago, ma non nasconde delle sue paure. La ex tronista ha ammesso di voler tornare insieme al suo ex fidanzato Pago, lasciato dopo la partecipazione a Temptation Island Vip. Serena, pur di riconquistarlo, era pronta ad entrare nella casa del Grande Fratello Vip, ma il televoto ha dato esito negativo e ora attende che lui esca per potergli parlare.

In una nuova intervista su Uomini e Donne Magazine ha ammesso di stare meglio rispetto alle settimane precedenti. Si è detta dispiaciuta dei timori di Pago, del fatto che lui teme di soffrire di nuovo tornando con lei, ma ammette di essere disposta a fare il grande passo con lui: «Comprendo che sia il dolore a parlare al suo posto e solo oggi, che vederlo accanto alle donne della Casa mi fa stare male, capisco cosa possa aver provato», confessa.

«Se lui dovesse capire di non riuscire più a fidarsi di me, nonostante non ci sia stato nessun tradimento, e questo pensiero lo logori a tal punto da allontanarsi, è giusto che segua la strada che lo rende più felice», dice Serena che ammette di sapere che il cuore di Pago gli suggerisce ancora il suo nome «ma deve allinearsi con la testa». La Enardu parla anche del rapporto tra il suo ex e la ex moglie Miriana Trevisan dicendo di non essere gelosa dei due, anzi si definisce molto felice del fatto che sia nata questa amicizia e che non farà mai nulla per separarli.

Ultimo aggiornamento: 13:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA