Amici, la ballerina Serena e la Celentano si conoscevano prima del programma: ecco la foto

Per tantissimi fan «è una cosa normale per chi fa danza». Ma la foto che vede insieme la ballerina di "Amici" Serena Marchese e l'insegnante Alessandra Celentano, è diventata virale in poche ore. A quanto pare, quindi, le due si conoscevano già prima dell'inizio del programma, nel quale Serena è entrata a poche puntate dall'inizio del serale. Un episodio simile a quello accaduto in questa edizione già a Veronica Peparini e l'altra ballerina Giulia Stabile.

«Quando si fa danza si fanno molti stage con persone e insegnanti importanti come in questo caso la Celentano», la difendono gli spettatori. «Qual è il problema se si conoscevano già prima? La bravura di una ballerina non c’entra niente con il conoscere una maestra di danza, che sia la Celentano o la Peparini».