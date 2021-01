Covid, Serena Bortone torna negativa: «Dal virus ho imparato che non siamo invincibili»

«Cari tutti, sono tornata negativa al test Covid». Inizia così il post su Instagram di Serena Bortone.

«Grazie per l’affetto, davvero. Non lo dimenticherò. Da questo virus ho imparato che non si può controllare tutto - ha scritto la conduttrice Rai - , che l’imponderabile è sempre in agguato e per questo non dobbiamo mai sentirci invincibili. Ho imparato che la nostra fragilità è un bene prezioso da coccolare. E ho avuto la conferma di quello che ho sempre saputo: che solo uniti, solo insieme agli altri si vincono le piccole e le grandi difficoltà della vita. Un altro enorme grazie a tutta la squadra di @altrogiornorai1 , per la bravura e il cuore. Ci vediamo domani, dal mitico studio di via Teulada 66, alle 14.00! #oggièunaltrogiorno».

