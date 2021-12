Selvaggia Lucarelli, il messaggio alla mamma malata di Alzheimer: «Non ci meritavamo la tua rabbia. Ma ora ti ho capita»

Ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno la giornalista Selvaggia Lucarelli si mostra in panni diversi. Un'intervista a cuore aperto in cui l'irriverente opinionista di Ballando con le Stelle sembra aver lasciato da parte il cinismo per mostrarsi tra dolori e vittorie nel salotto di Rai 1. Ai microfoni della Bortone, Selvaggia parla anche della mamma Nadia affetta da Alzheimer. «Chiunque vive con una donna affetta da questa malattia sa cosa vuol dire. Ti rassegni al fatto che per lei non sarai neanche più un ricordo». Un rapporto non facile quello della Lucarelli con la mamma di cui parla anche nel suo libro “Crepacuore".

APPROFONDIMENTI TELEVISIONE Morgan, il racconto choc a Ballando con le Stelle: «Mio padre... ADNKRONOS Ballando con le stelle, la risposta di Morgan dopo l'esibizione GOSSIP Selvaggia Lucarelli, trovata la madre IL CASO Domenica In, Federico Fashion Style in lacrime (dopo Ballando):... IL COMPLEANNO Maria De Filippi compie 60 anni, la prima volta ad Amici (per... TELEVISIONE Ballando con le Stelle, Federico parla di Sophie Maelle e commuove la... TELEVISIONE Ballando con le Stelle, Sabrina Salerno è la numero 1. E per... TELEVISIONE Ballando con le Stelle, Andrea si infuria: «Non sono un titolo... TELEVISIONE Ballando con le Stelle, Federico Fashion Style provoca:... TELEVISIONE Ballando con le Stelle, Morgan ci "riprova" con Selvaggia... RAI1 Selvaggia Lucarelli, sorpresa al fidanzato Lorenzo Biagiarelli in tv....

Selvaggia Lucarelli, il difficile rapporto con la mamma

«Non voglio essere retorica, tra noi ci sono tanti irrisolti e c'è la consapevolezza che non li risolveremo mai». Nodi che tra le due donne non verranno mai sciolti. «Mia madre era una donna molto infelice perchè ha vissuto il dolore di non essersi realizzata e ha gettato la sua rabbia verso di noi». Un'infanzia non facile quella che descrive Selvaggia, fatta di sensi di colpa «avevo paura di essere stata io a bloccarle le ambizioni». Poi però l'analisi ha aiutato anche la Lucarelli a fare pace con se stessa e con il suo essere donna e mamma e se oggi potesse dire qualcosa alla sua di mamma direbbe questo: «Forse tu non eri arrabbiata con noi ma con te stessa. Noi comunque non ce lo meritavamo». però alla giornalista non piace fare la vittima e vuole anche riconoscere i pregi della madre: «È comunque stata una donna incredibile, ci ha insegnato il valore della cultura, ci ha insegnato ad amare la lettura. Di questo la ringrazio»